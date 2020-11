161 nouvelles personnes infectées à la COVID-19 dans la région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 161 nouvelles personnes infectées à la COVID-19 et un décès supplémentaire. Depuis le début de la pandémie, 4 262 citoyens de la région ont été atteints. Présentement, il y a 1 140 cas actifs.

52 patients sont hospitalisés, dont 4 aux soins intensifs. Un premier patient a été transféré vers Québec hier après-midi. La direction du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean souligne que le taux d'hospitalisation reste élevé dans la région et la pression est forte sur les équipes de travail.

Aujourd'hui, une zone chaude avec 7 lits ouvre à l'hôpital de Jonquière et du personnel de La Baie y est transféré. Au total, 60 lits pour hospitalisation seront disponibles dans la région. Également, des équipes de la Croix-Rouge viendront aussi en aide aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD et les résidences pour aînés.

Une hausse de cas partout en région

La plus importante hausse de cas est dans le réseau local de Chicoutimi avec une augmentation de 68 personnes infectées. On dénombre 32 nouveaux cas dans Lac-Saint-Jean Est, 29 dans Jonquière et 21 pour La Baie. Un cas de plus est répertorié dans Domaine-du-Roy et 4 dans Maria-Chapdelaine.

Le Québec enregistre 1 164 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires pour un total de 6 842 depuis le début de la pandémie. Les régions de Montréal (+294), du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+161), de Lanaudière (+142) et de la Montérégie (+125) enregistrent les plus importantes hausses.