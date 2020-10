17 nouveaux cas et la pression augmente sur le personnel en santé

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 17 nouveaux cas de coronavirus aujourd'hui. Deux d'entre eux sont reliés à l'éclosion en cours à l'hôpital d'Alma et d'autres étaient déjà en isolement et sont des contacts de cas connus. Pas moins de 150 employés du réseau de la santé régional sont présentement isolés par mesure préventive ou parce qu'ils ont contracté la COVID-19.

Les foyers d'éclosion à l'Hôpital d'Alma ainsi qu'au CHSLD Isidore-Gauthier causent une pression sur le système de santé, précise la présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard.

Plus de 60 patients et employés sont atteints de la COVID-19 dans ces deux foyers d'éclosion. Bien que plusieurs solutions soient déployées, cette dernière croit que la situation est critique.

« On se demande vraiment où on va trouver le personnel soignant si on continue à être touché comme ça. Autant au niveau de la population, mais aussi au niveau des professionnels en soins qui sortent chaque jour. » - Julie Bouchard, présidente régionale de la FIQ