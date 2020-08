2019 à Saguenay: hausse importante des crimes sexuels, décès et amendes

Le nombre de crimes sexuels a connu un important bond en 2019 à Saguenay. Le Service de police rapporte 162 crimes sexuels, soit une centaine de plus qu'en 2018.

Les crimes contre la personne sont en hausse de 14 %. C'est possiblement en raison de l'augmentation des dénonciations au cours des dernières années. Tout comme 2018, un seul meurtre a été commis sur le territoire l'an dernier.

Plus de 320 conducteurs ont été interceptés pour conduite avec les facultés affaiblies et environ 830 vols ont été commis. On note également une baisse de 50 % du nombre de crimes en lien avec les stupéfiants, surtout en raison de la légalisation de la marijuana en 2018.

Plus d'infractions de la route

Les policiers de Saguenay ont remis 4 000 constats d'infraction de plus que l'année précédente sur la route en 2019.

Selon le rapport d'activités du Service de police publié hier, 44 671 billets ont été remis aux automobilistes. Le nombre de constats d'infraction pour un excès de vitesse est en hausse de 6 %. En ce qui concerne le cellulaire au volant, 15 personnes de plus ont été interceptées par rapport à l'année précédente.

De plus, la présence accrue des policiers dans les zones de construction a mené à l'émission de 1 140 billets. Par ailleurs, six personnes ont perdu la vie sur les routes de Saguenay en 2019, tandis qu'on ne rapportait qu'un décès en 2018.