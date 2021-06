21 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre sa plus importante hausse de cas de COVID-19 de la semaine avec une augmentation de 21 personnes testées positives au cours de la dernière journée.

Dix des 21 nouveaux cas sont dans le secteur Lac-Saint-Jean Est. On en compte 5 dans Jonquière, 4 dans Maria-Chapdelaine et un dans Domaine-du-Roy ainsi que pour le secteur de Chicoutimi.

En cinq jours, 60 cas se sont ajoutés au bilan régional. Lundi, la santé publique en rapportait 7, mardi 5, mercredi 17 et jeudi 10. En comparaison, 79 cas avaient été enregistrés au cours des cinq journées précédentes.

Le nombre de cas actifs augmente de 8 pour s'établir à 90.

Cas actifs :

Domaine-du-Roy : 7

Maria-Chapdelaine : 8

Lac-Saint-Jean-Est : 26

Jonquière : 28

Chicoutimi : 18

La Baie : 2

On rappelle que les gens âgés de 80 ans et plus pourront devancer, dès lundi, leur rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin. La catégorie d'âge diminuera de 5 ans, chaque jour, jusqu'aux 18 ans et plus le 23 juin. Pour voir le calendrier complet, cliquez sur ce lien.

Au Québec, il y a 279 nouveaux cas ainsi que quatre décès de plus. Les hospitalisations poursuivent leur tendance à la baisse.