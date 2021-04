22 cas de COVID-19 s'ajoutent au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La variation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après un ajout de 36 hier, ce sont 22 nouvelles infections qui sont rapportées aujourd'hui par la santé publique.

La hausse la plus importante est dans le secteur de Jonquière avec 6 nouveaux cas. Il y en a 4 nouveaux dans Chicoutimi et le même nombre à La Baie/Bas-Saguenay. La santé publique rapporte 3 nouveaux cas dans Lac-Saint-Jean-Est, 3 dans Maria-Chapdelaine et 2 pour Domaine-du-Roy.

Les cas actifs diminuent de dix et passent à 214 pour l'ensemble de la région. Les voici par secteur :

Domaine-du-Roy : 38

Maria-Chapdelaine : 47

Lac-Saint-Jean-Est : 51

Jonquière :40

Chicoutimi : 25

La Baie : 13

Par ailleurs, le variant britannique s'installe de plus en plus dans la région, principalement dans le secteur de Saguenay. Ce dernier a une capacité de propagation 45 % plus élevée que le coronavirus chinois.

La province compte 1490 nouveaux cas et 12 décès. Les hospitalisations dues à la COVID-19 sont en hausse.

Recrutement pour la vaccination

Une journée de recrutement pour la vaccination contre la COVID-19 se tient jusqu'à 17h. Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean cherche notamment des vaccinateurs, des préparateurs de doses et du personnel de soutien pour aider dans les cliniques.

À compter de midi, les employés du CIUSSS vous répondront par téléphone et vous accompagneront pour postuler au 1 833 704-0222. Il est aussi possible de remplir le formulaire d'inscription au santesaglac.gouv.qc.ca.