28 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute 28 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan qui atteint 9 595 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs s'établit à 202 et 7 personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Au cours de la dernière semaine,170 tests positifs ont été rapportés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faisant une moyenne de 24 quotidiennement. La semaine précédente, on en comptait 217 de plus.Aucun autre décès n'est annoncé. Ce bilan reste stable à 265 depuis le début de la pandémie.

Aujourd'hui, 25 des 28 nouveaux cas sont concentrés au Lac-Saint-Jean. Le secteur de Maria-Chapdelaine est dorénavant le plus touché au prorata de sa population.

Domaine-du-Roy : 8 nouveaux cas, 55 cas actifs

Maria-Chapdelaine : 11 nouveaux cas, 53 cas actifs

Lac-Saint-Jean-Est : 6 nouveaux cas, 47 cas actifs

Jonquière : 2 nouveaux cas, 6 cas actifs

Chicoutimi : aucun nouveau cas, 32 cas actifs

La Baie : 1 nouveau cas, 8 cas actifs

La vaccination s'accélère dans la région qui a reçu des cargaisons de doses beaucoup plus importantes dans les derniers jours. Selon les derniers chiffres publiés 44 915 personnes sont vaccinées.

Fermetures forcées

Le Centre Multi-Forme d'Arvida annonce une fermeture temporaire en raison de deux cas survenus entre ses murs. Les deux sportifs ont fréquenté l'endroit vendredi dernier, entre 15h30 et 17h50 sans savoir qu'ils étaient contagieux.

« Nous avons fourni, au meilleur de notre connaissance et selon le registre de présences, la liste des membres qui auraient pu être en contact dans les heures où il aurait pu y avoir risque de contamination. »

Par ailleurs, Mashteuiatsh est forcée de fermer à nouveau son école primaire et le service de garde Amishk pour les deux prochains jours. Une décision prise en raison de cas rapportés dans deux classes ainsi que dans un CPE de la communauté.

Les élèves de 4e et 6e année sont en isolement jusqu'à la mi-avril, mais les élèves des autres classes pourraient revenir en classe jeudi si aucun cas ne s'ajoute. L'école secondaire de Mashteuiatsh n'est pas touchée par cette fermeture.

Au Québec, une augmentation de 1168 tests positifs est rapportée et quatre décès. Plus de 8 000 cas se sont ajoutés en l'espace d'une semaine, soit 33% de plus que la semaine précédente.

Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse à 17h en compagnie du ministre de la Santé Christian Dubé et du Dr Horacio Arruda. Ils pourraient annoncer un nouveau resserrement des mesures sanitaires pour contrer la troisième vague de la pandémie.