29 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 29 nouvelles personnes ont été déclarées positives au coronavirus dans la dernière journée. Le nombre de cas actifs grimpe à 227.

Dans le détail, 9 tests positifs ont été faits dans le RLS de Chicoutimi et 7 dans Lac-Saint-Jean-Est. On en compte 5 nouveaux dans Maria-Chapdelaine, 4 dans Jonquière, 3 dans Domaine-du-Roy et 1 pour La Baie et le Bas-Saguenay.

Le RLS Lac-Saint-Jean-Est demeure le plus touché au prorata de sa population. Selon la santé publique, on compte 145,4 cas pour 100 000 habitants alors que la proportion régionale est de 81,8 par 100 000 habitants.

Répartition des cas actifs :

Domaine-du-Roy : 24

Maria-Chapdelaine : 15

Lac-Saint-Jean-Est : 76

Jonquière : 38

Chicoutimi : 54

La Baie : 20

Le nombre d'hospitalisations est à la baisse dans la région, pour un total de huit, dont deux aux soins intensifs. Au Québec, 174 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 4 par rapport à la veille. La province rapporte 1 248 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires.

Il y a 32 milieux d'éclosions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement dans des milieux de travail.