30 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un bond de 30 cas de COVID-19 est remarqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean après une hausse de 22 cas lundi. Le nombre de nouvelles personnes testées positives au coronavirus demeure relativement stable depuis quelques semaines.

La hausse la plus importante est dans le secteur Lac-Saint-Jean-Est (+11). On compte 5 nouveaux cas dans le RLS de La Baie et 4 cas supplémentaires dans Domaine-du-Roy ainsi que le même nombre dans Maria-Chapdelain et Jonquière. Il y a 3 nouveaux cas dans Chicoutimi.

Les cas actifs remontent légèrement et passent de 203 à 208.

Nombre de cas actifs par RLS :

Domaine-du-Roy : 22

Maria-Chapdelaine : 28

Lac-Saint-Jean-Est : 54

Jonquière : 30

Chicoutimi : 57

La Baie : 17

Pour l'ensemble de la région, 101 747 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées. Dès aujourd'hui, la vaccination contre la COVID-19 est élargie aux personnes présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d'autres sens, ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme. La vaccination peut se faire en clinique de vaccination de masse ou en pharmacie.

En province, c'est une autre journée sous la barre des 1000 cas. Le Québec rapporte 899 nouveaux cas ainsi que 14 décès.