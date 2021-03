32 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Après la hausse de 40 cas hier, le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre aujourd'hui 32 nouvelles personnes testées positives à la COVID-19.

Cette augmentation crée une pression sur le nombre de cas actifs qui passe à 118, selon l'INSPQ. On en dénombre 48 dans le secteur Domaine-du-Roy et 30 à La Baie. Il y a 13 cas actifs dans le secteur de Chicoutimi et le même nombre pour Jonquière. Finalement, on compte 8 cas actifs dans Maria-Chapdelaine et 6 dans Lac-Saint-Jean-Est.

Le bilan du nombre de décès reste à 264 et selon les derniers chiffres, quatre personnes sont actuellement hospitalisées. La direction régionale de la santé publique dévoilera plus de détails au cours de la journée.

Quelques éclosions sont en cours sur le territoire régional, dont une à la succursale du Centre du sport Lac-Saint-Jean de Chambord. L'endroit est fermé jusqu'au 26 mars par mesure préventive. La succursale d'Alma demeure ouverte.