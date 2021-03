34 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste au-dessus de la barre du trente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 34 personnes de plus testées positives au virus. Le nombre de décès est toujours inchangé, à 264.

Les prochains jours seront cruciaux pour la direction de la santé publique régionale qui surveille la situation de près. En quatre jours, 137 cas se sont ajoutés au bilan qui atteint maintenant 9 025 personnes infectées depuis un an.

Il y a aujourd'hui 175 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus de 550 personnes sont en isolement à la maison. Il y a une semaine, on dénombrait 32 cas actifs.

Réseau local de service Nombre de cas actifs Taux pour 100 000 Domaine-du-Roy 74 238,9 Maria-Chapdelaine 16 64,1 Lac-Saint-Jean-Est 4 7,7 Jonquière 12 17,8 Chicoutimi 22 208,5 La Baie 47 63,1

Le RLS Domaine-du-Roy est actuellement le deuxième plus touché au Québec, après celui d'Asbestos en Estrie (267,2 cas actifs par 100 000 habitants).

Il y a 14 éclosions dans la région, dont 5 dans des écoles et 6 dans des milieux de travail. L'hôpital de Chicoutimi est dorénavant considéré en éclosion puisque deux cas y sont répertoriés.

Ouverture d'une clinique de dépistage à Mashteuiatsh

Une clinique de dépistage massif de la COVID-19 ouvre ses portes aujourd'hui à la salle communautaire de Mashteuiatsh. Au cours des 10 derniers jours, 17 personnes ont contracté la maladie au sein de la communauté.

La clinique se tiendra sans rendez-vous, de 12h à 16h aujourd'hui ainsi que de 8h à 16h vendredi. Les résidents sont invités à se rendre sur les lieux avec leur propre moyen de transport pour limiter la propagation du virus.

Le port du masque et la carte d'assurance maladie sont exigés. En cas d'achalandage important, les gens devront patienter quelques minutes sur le stationnement.

Rappelons que les écoles primaire et secondaire sont fermées pour les deux prochaines semaines à Mashteuiatsh à la suite d'une éclosion au service de garde.