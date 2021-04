36 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les nouvelles consignes sanitaires imposées par le gouvernement Legault la semaine dernière semblent avoir passé sous le radar de plusieurs citoyens.

Au cours de la fin de semaine, les policiers de Saguenay ont dû rappeler aux gens qu'il est obligatoire de porter le masque lors d'une activité extérieure rassemblant plus de deux personnes de bulles différentes. Certains ignoraient qu'ils agissaient illégalement.

Par ailleurs, le Service de police de Saguenay a reçu 109 appels de dénonciation la semaine dernière, soit plus du double qu'en temps normal. Une hausse qui s'explique en grande partie par l'arrivée du beau temps, croit le porte-parole, Luc Tardif. :

«On sait que ça fait longtemps, on sait que c'est difficile, on sait que le beau temps fait en sorte qu'on veut voir des gens, mais on a encore un effort à donner et il faut le faire ensemble pour réussir à avoir une finalité à cette pandémie».