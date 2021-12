37 nouveaux cas de COVID-19 dans la région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean recense 37 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures.

Depuis le début de la crise, 12 146 cas ont été enregistrés. La région passe sous la barre des 300 cas actifs, avec 298, soit 6 de moins que la veille. C'est le secteur de Jonquière qui semble être le plus touché dans la région, avec un total de 78 cas actifs, suivi de Chicoutimi (66), et Domaine-du-Roy (62).

Près de 2900 personnes ont été vaccinées dans la journée d'hier. Un total de 483 629 doses ont été données depuis le début de la campagne de vaccination.

Situation inquiétante dans la province

La pandémie prend encore plus d'ampleur au Québec avec 5043 cas et 8 décès supplémentaires. 18 nouvelles hospitalisations sont enregistrées et 88 patients sont aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille. Selon Radio-Canada, le gouvernement Legault a fait appel à l'armée pour accélérer la cadence de la vaccination.

Depuis le début de la pandémie, 495 337 Québécois ont été infectés par le virus alors que 11 650 ont perdu la vie à la suite de complications liées à la COVID-19.

La vaccination s'accélère

Plus de 315 000 Québécois ont pris rendez-vous hier pour être vaccinés. Dans un bref message transmis sur les réseaux sociaux cet avant-midi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ajoute que ce nombre d’inscriptions constitue un record quotidien.

Le ministre signale que plus de 73 000 personnes ont reçu une dose vaccinale lundi. Parmi elles, la majorité, 64 000, ont reçu une 3e dose.