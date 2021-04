41 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 fait un bond de 41 aujourd'hui dans la région. C'est la hausse la plus importante depuis le début de la semaine. Dix personnes sont hospitalisées, dont la moitié aux soins intensifs.

L'augmentation la plus marquée est dans Lac-Saint-Jean Est qui compte 15 cas de plus. La santé publique fait état de 9 nouveaux cas dans Jonquière et de 6 pour le secteur de Chicoutimi. On compte 5 nouveaux cas dans le secteur Domaine-du-Roy, 3 à La Baie/Bas-Saguenay ainsi que 2 dans Maria-Chapdelaine.

Cette augmentation amène une pression sur les cas actifs qui passent à 221. En 5 jours, 144 cas se sont ajoutés au bilan régional ce qui est fait une moyenne de 29 cas quotidiens.

Cas actifs par RLS : Domaine-du-Roy : 23

Maria-Chapdelaine : 32

Lac-Saint-Jean-Est : 58

Jonquière : 49

Chicoutimi : 41

La Baie : 17

Le quart de la population régionale est maintenant vaccinée. 71 406 doses ont été administrées jusqu'à maintenant.

Le Québec enregistre 1527 nouveaux cas, selon le dernier bilan pour un total de 334 071 personnes infectées depuis le début de la pandémie.