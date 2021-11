475 M$ pour l'industrie de l'aluminium au Québec

La nouvelle stratégie de développement de l'aluminium de Québec prévoit des investissements de 475 millions $ sur trois ans. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon a voulu frapper fort en lançant le message que le gouvernement est derrière les entreprises qui veulent investir ici.

L'argent prévu sur trois ans provient majoritairement d'Investissement Québec (150 M$) et du Fonds du développement économique (250 M$). L'objectif principal est de soutenir la recherche et l'innovation en plus de la transformation.

« Notre aluminium génère l’une des plus faibles empreintes carbone au monde. C’est un ajout majeur que le Québec doit exploiter pour moderniser son économie. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Présente à l'annonce, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest a souligné que tout était en place pour favoriser les investissements. Ces derniers ne devraient d'ailleurs pas tarder puisque Rio Tinto a convoqué les médias régionaux à une annonce mercredi matin au Delta de Jonquière pour une « annonce d'investissements dans ses installations régionales ». On sait que les travailleurs de l'usine Arvida de Jonquière sont dans l'attente d'une bonne nouvelle.

Quelques heures avant son arrivée au Saguenay, Pierre Fitzgibbon a renconté les gens d'Alcoa qui collaborent avec Rio Tinto pour développer la technologie Elysis.