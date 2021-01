48 nouveaux cas de COVID-19 en région et un décès de plus

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 48 nouvelles personnes infectées au coronavirus, dont la moitié sont dans le secteur de Maria-Chapdelaine. Dans le détail, 7 cas sont reliés au CHSLD de Dolbeau-Mistassini portant à 17 (4 employés et 13 usagers) le total depuis le début de l’éclosion.

La santé publique rapporte également un décès de plus et le nombre de gens à l'hôpital passe de 27 à 34, dont 5 aux soins intensifs.

Les cas actifs restent inchangés à 483. La moyenne des cinq derniers jours est de 50 nouveaux cas quotidiens dans la région qui affiche un bilan total de 8408 cas depuis le début de la pandémie.

État de situation dans la région, 12 janvier 2021, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Même si la situation s'améliore, elle demeure très fragile pour le système de santé régional, a indiqué hier la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, Dre Lucie Opatrny. Les salles d'opération au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fonctionnent qu'à 40 % de leur capacité.

La province enregistre aujourd'hui 1934 nouveaux cas et 45 décès supplémentaires. Près de 1500 personnes sont hospitalisées. Les régions de Montréal (+597), de Laval (+268) et de la Montérégie (+259), enregistrent les plus importantes hausses de cas.