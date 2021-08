66 M$ pour le développement du Port de Saguenay

De passage à Saguenay, le premier ministre François Legault a annoncé une contribution de 33 M$ pour le développement du Port de Saguenay ce matin. La somme servira à la construction d'un convoyeur à l'électricité.

Le projet de 66 M$, dont l'autre moitié est assurée par le fédéral, servira à relier les installations du quai Marcel Dionne aux espaces industriels et d'entreposage.

Le convoyeur permettra entre autres d'éviter le transport par camion et de diminuer les coûts d'expédition pour les entreprises qui utiliseront la voie maritime.

De son côté, le premier ministre François Legault est revenu sur le refus de son gouvernement d'autoriser le projet de GNL Québec. François Legault assure qu'il veut des grands projets à Saguenay.

«On en veut des projets dans le Port de Saguenay. Je veux envoyer un message à toutes les entreprises et les entrepreneurs qui ont des projets: vous ne trouverez pas un gouvernement qui va vous donner plus d'incitatifs et qui va plus vous aider à réaliser ces projets-là.»