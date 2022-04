6e vague de Covid-19: « On tient le coup» - Dr Donald Aubin

Malgré la 6e vague de la pandémie et l'absence de près de 500 travailleurs de la santé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les services demeurent, pour l'instant, maintenus dans les établissements du CIUSSS de la région.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, explique que la situation est cependant très exigeante pour ceux qui demeurent en poste.

« Ça demande énormément pour le personnel, ça demande énormément pour les gestionnaires, pour les ressources en général, mais on tient le coup. Si ça se poursuit, c'est sûr qu'il va falloir réorganiser certaines choses. »

Les activités suivent donc leur cours aussi au bloc opératoire.

Le Dr Aubin précise par contre que les opérations n'avaient pas repris au maximum de leurs capacités dans ce département, en raison du faible écart entre la 5e et la 6e vague.

Tests rapides efficaces contre le BA.2

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, certifie que les tests rapides demeurent efficaces pour détecter le sous-variant BA.2.

Il concède par contre qu'il peut y avoir des faux négatifs et que jusqu'à 3 tests sont parfois nécessaires pour détecter le virus.

Le Dr Aubin décourage toutefois de passer un test rapide tous les jours lorsqu'on a des symptômes.

Paxlovid prescrit par les pharmaciens

Les pharmaciens ont maintenant la possibilité de prescrire le médicament contre la COVID-19, le Paxlovid, évitant aux personnes malades de devoir d'abord consulter un médecin.

Les malades doivent toutefois remplir trois critères, soit être sujets aux complications graves, avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage et avoir des symptômes de la COVID.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, assure que ceux qui ont reçu 3 ou 4 doses de vaccin n'ont pas besoin du Paxlovid.

« Ce n’est pas pour tout le monde, les gens qui sont bien protégés avec un premier vaccin vont faire une forme un peu plus légère, donc ce n’est pas nécessairement pour eux, c'est plus pour ceux qui ont des maladies chroniques et ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. »