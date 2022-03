70 postes à combler pour l'élection partielle à La Baie

La Ville de Saguenay cherche à combler 70 postes pour l'élection partielle du 8 mai du district 14 à La Baie et pour le vote par anticipation du 1er mai.

Des scrutateurs, des secrétaires, des vérificateurs et des préposés à l'information et au maintien de l'ordre sont recherchés, soit des emplois temporaires et rémunérés.

Une somme variant entre 220 $ et 420 $ sera remise aux travailleurs, en fonction du poste qu'ils occuperont, en échange d'une soirée de formation et d'une journée de travail. Le montant sera doublé si une personne est en poste tant le 1er mai que le 8 mai.

Les personnes de 16 ans et plus intéressées à postuler peuvent le faire sur le site Web www.elections.saguenay.ca. Les citoyens de La Baie seront priorisés et les personnes choisies seront contactées avant la semaine du 18 avril.