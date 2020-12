82 cas et 4 décès liés à la COVID-19 s'ajoutent en région

La hausse des cas de COVID-19 se chiffre à 82 aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La santé publique fait état de quatre décès supplémentaires.

Le nombre de cas actifs passe de 727 à 751 dans la région où on dénombre maintenant 60 hospitalisations (-7). Bien que des cas s'ajoutent partout en région, plus de la moitié se trouvent dans le secteur de Chicoutimi.

État de la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 23 novembre 2020, CIUSSS

Le Québec enregistre malheureusement un nouveau record de 2247 nouveaux cas et une hausse de 74 décès. Les régions de Montréal (+799), de la Montérégie (+311) et de Laval (+210) connaissent les hausses les plus importantes.

Il est dorénavant possible de voir sur le site du gouvernement québécois le nombre de doses de vaccin qui ont été administrées jusqu'à maintenant. Hier à 16h, 195 personnes avaient déjà reçu leur première dose dans la région. À l'échelle provinciale, 7229 doses ont été administrées.

Par ailleurs, un deuxième vaccin, celui de Moderna, a été approuvé dans les dernières heures par Santé Canada. Ce dernier est plus facile à déplacer et à conserver que celui de Pfizer-BioNtech.