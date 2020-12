82 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 82 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui et deux décès supplémentaires. Depuis mars, 6 062 personnes ont été testées positives au coronavirus dans la région.

Les cas actifs continuent de diminuer pour s'établir à 729. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure le deuxième endroit le plus touché au Québec après Laval.

La majorité des cas actifs sont dans les secteurs de Chicoutimi (291), de Jonquière (167) et d'Alma (152). On en dénombre 70 dans le réseau local de service de La Baie et du Bas-Saguenay, 30 dans Maria-Chapdelaine et 10 dans Domaine-du-Roy.

Nouveaux cas Domaine-du-Roy : 3

Maria-Chapdelaine : 7

Lac-Saint-Jean Est : 9

Chicoutimi : 31

Jonquière 23

La Baie : 7

Il y a 100 éclosions sur le territoire régional ainsi que 62 personnes hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs. L'éclosion à l'hôpital de Chicoutimi ne se résorbe pas avec encore 19 nouveaux cas portant le total à 387 (332 employés et 55 usagers).

Au Québec, la propagation du coronavirus ne s'essouffle pas avec 1 842 nouveaux cas aujourd'hui et 33 décès. Il y a 648 nouveaux cas à Montréal, 207 en Montérégie et 193 dans la Capitale-Nationale.