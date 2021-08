9 000 nouvelles places en garderie, mais aucune pour le Saguenay-Lac-St-Jean

On ne compte aucune place en garderie au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les 9 000 annoncées par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, la semaine dernière. Comme en octobre dernier, la région n'a pas pu participé à l'appel d'offres, puisque selon les critères du ministère, les besoins seraient moins criants qu'ailleurs en province.

Depuis des mois, il manque cruellement de places en garderie dans la région. Les parents multiplient les recherches et à la minute où un enfant quitte sa garderie, les responsables reçoivent des dizaines de demandes.

Par courriel, le cabinet du ministre Lacombe nous répond qu'un plan de match sera dévoilé à l'automne pour améliorer le réseau des services de garde partout au Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour que « chaque enfant puisse avoir une place ».

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, rappelle que 1720 enfants sont inscrits au guichet Ma place 0-5 ans dans la région. Il indique être régulièrement interpellé par des parents et déplore l'orientation du gouvernement Legault.

« Je suis complètement en colère, je ne peux pas comprendre que dans les 9 000 nouvelles places on n'ait pas pensé en offrir dans la région. Je comprends que les besoins sont plus importants dans d'autres régions, mais on aurait pu en annoncer 9 100 la semaine dernière. Nous sommes la seule région à ne pas avoir de nouvelles places. » - Sylvain Gaudreault, député de Jonquière