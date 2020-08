À 0.50$ la livre, un prix de départ du bleuet meilleur que l'an dernier

Le prix du bleuet augmentera de 10 sous cette année, par rapport à l'an dernier. Il sera de 0,50$ la livre pour 2020.

Des rencontres entre les acheteurs, le Syndicat des producteurs de bleuets et l'Association des cueilleurs de bleuets hors bleuetières avaient lieu hier.

En bleuetière, le fruit se vendra à 70 sous la livre, ce qui est aussi une hausse de 10 sous par rapport à 2019.

Le président du syndicat, Daniel Gobeil associe cette hausse à la COVID-19 alors que les américains qui achètent habituellement plus de 50% de nos bleuets se sont précipités sur les produits congelés.

« La tendance est restée dans le bleuet, il a continué à avoir une demande un peu plus élevée que la normale, les inventaires se sont retrouvés à zéro. On s'est retrouvé à un moment donné avec plus aucun bleuet à vendre. »