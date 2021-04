À Dominique-Racine, des jeunes terminent le secondaire avec un DEP

Terminer son secondaire et avoir en poche un DEP. C'est ce que propose l'école secondaire Dominique-Racine avec son programme Métier-Études. Collé sur le concept du Sport-Arts-Études, ce programme devient une motivation supplémentaire pour les jeunes qui ont déjà développé des intérêts comme la mécanique ou la coiffure.

Le projet-pilote débuté en septembre avec une première cohorte en mécanique automobile est un franc succès, nous dit la conseillère d'orientation, Isabelle Roussel. Le matin, les 16 étudiants sont sur les bancs d'école et l'après-midi, dans l'atelier de mécanique. En deux ans, ils termineront leurs études secondaires et auront un diplôme de formation professionnelle.

« C'est sûr qu'on les prépare pour leur dire qu'ils auront une charge de travail plus importante. Par contre, contrairement au Sport-Études où ils ont l'ensemble des matières et que ça va plus vite, là on a un peu allégé la grille-matière tout en gardant les principaux cours pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. » - Isabelle Roussel, conseillère d'orientation

Le programme s'adresse donc aux jeunes qui terminent leur troisième secondaire. Pour septembre 2021, les DEP Mécanique de véhicules lourds routiers ainsi que celui de la Coiffure sont offerts aux élèves.

« On a deux catégories d'élèves. On en a qui vont vraiment en Métier-Études parce qu'ils souhaitent devenir coiffeuses ou mécaniciens. Ça devient leur motivation. On en a aussi qui choisissent le programme pour la formule, dans le sens qu'ils ont des bonnes notes et on envie de le faire, mais qui veulent ensuite poursuivre au cégep. »