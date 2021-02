A3 Surfaces produira de l'aluminium antimicrobien à compter de mai

A3 Surfaces produira à compter du mois de mai de l'aluminium anodisé antimicrobien dans le parc industriel de Chicoutimi, à Saguenay. La concrétisation de plus de dix ans de recherches et de travail pour l'équipe du Dr Guy Leblanc.

Cette technologie permet d'éliminer les virus sur les surfaces à contacts fréquents comme des poignées de porte, des paniers d'épicerie ou des comptoirs. Ce qui rend le traitement encore plus intéressant, c'est qu'il peut perdurer pendant des années. La diffusion de la nouvelle en avril dernier avait fait grand bruit.

L'intérêt était déjà grand avant la pandémie, mais il s'est multiplié dans les derniers mois dans les domaines de la santé, des transports et industriel, indique le Dr Guy Leblanc qui y voyait d'abord un potentiel dans les établissements de santé qui jonglent avec des éclosions comme le C. difficile.

L'enjeu ne sera pas de dénicher des clients qui cognent déjà à la porte d'A3 Surfaces, mais plutôt de bien gérer la qualité de la production, précise le Dr Leblanc.

« On a déjà dans l'idée de commander une deuxième chaîne d'anodisation pour Chicoutimi et par la suite nous avons des plans internationaux, dans le sens qu'éventuellement, nous voulons vendre des licences aux États-Unis, au Canada, en Asie pour accéder plus rapidement à ces marchés. L'intérêt est majeur, mais nous voulons prendre le temps de bien faire les choses. »