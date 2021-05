Accident à Saint-Gédéon impliquant un semi-remorque

Une collision est survenue sur l'heure du midi entre un semi-remorque et une camionnette sur la route 170 à Saint-Gédéon. L'accident s'est produit devant les Serres Dame Nature.

Les policiers ont bloqué la circulation sur la route 170 entre Saint-Gédon (4e rang) et l'intersection pour se rendre vers Saint-Bruno pendant plus de deux heures parce que le camionneur était coincé dans son véhicule et les pompiers ont été appelés sur place avec les pinces de désincarcérations.

L'homme a été transporté au centre hospitalier mais on ne craint pas pour sa vie.

Le chauffeur de la camionnette n'a pas été blessé.