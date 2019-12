Accident mortel à Métabetchouan en mai 2018 : Aucune accusation contre la policière

Aucune accusation ne sera portée contre l'agente de la Sûreté du Québec impliquée dans cette poursuite policière qui a fait un mort en mai 2018 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. L'analyse de la preuve montre que la policière n'a pas commis d'infraction criminelle lorsqu'elle a décidé de poursuivre la voiture de Daniel Gagnon.

Le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes révèle que la policière roulait à une vitesse raisonnable considérant le flot de circulation et que l'autopatrouille n’a pas été impliquée dans l'accident. La patrouilleuse s'était mise à suivre le jeune automobiliste après que son cinémomètre ait affiché qu'il roulait à 123 km/h dans une zone de 90 km/h.

"Dans ce cas-ci, la preuve révèle que l’agente roulait à une vitesse raisonnable considérant le flot de circulation, et que son véhicule a conservé en tout temps une distance d’au moins 500 mètres de celui de l’homme. La preuve démontre également que la policière n’a pas causé la collision et que son véhicule de patrouille n’y a pas été impliqué. Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par la policière de la SQ impliquée dans cet événement." - extrait de l'analyse directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).