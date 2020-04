Accoucher en période de pandémie : un stress de plus pour les parents

La naissance d'un enfant est pour la majorité des parents le moment le plus important de leur vie, mais en ces temps de pandémie, cet événement pourrait se dérouler dans des circonstances différentes de ce que l'on avait imaginé.

Les futurs parents ont été avertis dans les derniers jours des nouvelles directives du ministère de la Santé qui demande maintenant à ce que seul le conjoint accompagne la femme enceinte si celui-ci ne présente aucun symptôme de la COVID-19. Aussi, les visites sont limitées dans les hôpitaux.

« Une personne pourra être présente, évidemment elle va devoir ne pas être symptomatique et ne pas être testée positive à la COVID-19. On ne veut pas d'attroupements non plus. » - le directeur de la santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, docteur Donald Aubin.

Dans ses directives, le CIUSSS précise qu'aucun visiteur n'est par ailleurs admis pendant les rendez-vous au cours de la grossesse, incluant le conjoint ou ses autres enfants. Vous trouverez toutes les autres mesures mises en place dans ce document. : Recommandations pour les femmes enceintes

Pas d'accouchements à Dolbeau-Mistassini

Un peu plus tôt cette semaine, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) indiquait qu'il n'y a plus d'accouchements à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini en raison de la pandémie de coronavirus.

Les femmes enceintes sont transférées depuis mardi dans les établissements de Roberval ou d'Alma. Des infirmières restent tout de même en poste à Dolbeau-Mistassini pour répondre aux questions des femmes et évaluer leur situation puisque les cas d'urgence seront faits sur place.