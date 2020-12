Achat local : Des réussites commerciales en pleine pandémie

La pandémie aura été profitable pour certains entrepreneurs audacieux du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui auront tiré leur épingle du jeu dans la dernière année. L'achat local aura assurément gagné du terrain dans le coeur des consommateurs.

C'est le cas pour la propriétaire de l'épicerie zéro déchet la Réserve à Arvida, qui a triplé sa superficie avec un nouveau local et doublé son nombre d'employés dans les derniers mois. Vanessa Gauthier s'est retroussé les manches rapidement pour faciliter les achats en ligne.

« Même si on est une épicerie et qu'on pouvait rester ouvert, je crois qu'on a réussi à s'adapter. On se démarque par notre offre de produits qui sont des produits en vrac sans emballage. » - Vanessa Gauthier, propriétaire de La Réserve

Alexandre Tremblay, lui, a choisi d'ouvrir une entreprise de bombes de bain et de savons à Chicoutimi en pleine pandémie, pour faire du bien aux gens. Un pari réussi, puisque lui et son conjoint ouvriront d'autres boutiques L'Apothicaire prochainement.

« Présentement, ma boutique de Chicoutimi est devenue trop petite, trop rapidement. On est vraiment content et on sent que les clients sont derrière nous. » - Alexandre Tremblay, propriétaire de L'Apothicaire