Achat local : réserver directement sa chambre avec l'hôtelier

L'achat local peut se faire jusqu'à la réservation d'une chambre d'hôtel. L'Association Hôtellerie Saguenay-Lac-Saint-Jean (AHSLSJ) et ses partenaires touristiques invitent les Québécois à réserver directement leur chambre auprès des établissements d'hébergement plutôt que de passer par une agence de réservation en ligne.

Une campagne publicitaire est lancée aujourd'hui pour expliquer aux clients que le propriétaire d'un hébergement doit verser une commission à l'agence lorsqu'une chambre y est louée.

En passant directement par l'hôtelier, le client en profitera davantage, assure le propriétaire de l'Hôtel Chicoutimi et de l'Auberge des îles de Saint-Gédéon, Eric Larouche.

« Non seulement c'est plus profitable pour nous, mais c'est plus profitable aussi. Sans avoir de commission à verser, l'hôtelier peut offrir plus à son invité comme le petit déjeuner inclus, un surclassement de chambre ou d'autres petites choses. C'est donc plus avantageux de réserver directement sur nos plateformes. »