Un homme dans la cinquantaine a été arrêté pour avoir commis une agression armée hier soir à Chicoutimi. Les policiers se sont déplacés sur la rue Price au centre-ville, peu après 21h.

Selon les informations du Service de police de Saguenay, l'individu s'est introduit chez la victime et l'a blessée. Celle-ci a été reconduite à l'hôpital de Chicoutimi et heureusement, on ne craint pas pour sa vie.

Grâce à un travail terrain, les policiers sont parvenus à retrouver l'agresseur peu de temps après les événements.

L'homme qui possède des antécédents judiciaires comparaîtra plus tard aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi. Plus de détails concernant cette agression devraient être fournis par le SPS en matinée.

Poursuite policière à Saguenay

Par ailleurs, un conducteur s'est enfui à la vue des policiers dans la nuit de samedi à dimanche à Saguenay. Les agents voulaient l'intercepter pour un excès de vitesse lorsqu'il a pris la fuite.

Le jeune homme s'est toutefois retrouvé dans un cul-de-sac, puis s'est sauvé à pied. Il a rapidement été retracé par les policiers dans le secteur de Chicoutim-Nord.

Après des vérifications effectuées par les policiers, son taux d'alcoolémie atteignait le double de la limite permise.