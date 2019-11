Alma: elle sauve de peu son chien des griffes d'un oiseau de proie

Surveillez votre chien lorsqu'il sort à l'extérieur. Une résidente d'Alma l'a appris à ses dépens hier soir lorsqu'elle a failli perdre son chien aux griffes d'un grand volatile dans le quartier des fleurs.

France Noël avait envoyé son petit caniche dehors à peine quelques minutes vers 19h lorsque son autre chien resté à l'intérieur s'est mis à japper.

« Il y avait quelque chose de noir dans ma cour, je ne voyais pas ma petite chienne, c'était des ailes. Je me suis empressée de sortir dehors, l'oiseau était couché sur mon chien en train de l'attaquer. Je me suis mis à crier et je me suis dépêchée d'aller la sauver, elle criait énormément. J'ai été chanceuse. »