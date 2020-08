Aluminium canadien : les Américains imposent une surtaxe de 10 %

Les États-Unis ont mis à exécution leur menace et la surtaxe de 10 % sur l'aluminium canadien est entrée en vigueur dimanche. L'administration Trump y va d'une telle manoeuvre pour la deuxième fois en deux ans.

Ottawa a promis de riposter en imposant des tarifs semblables sur une liste de produits américains, à compter du 16 septembre. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, a qualifié la décision de Donald Trump « d'inutile, d'injustifiée et d'inacceptable ». Elle souhaite consulter l'industrie et les provinces pour dresser une liste des produits américains contenant de l'aluminium. C'est ce que réclamait le premier ministre François Legault :

« C'est sur qu'on a actuellement aux États-Unis un gouvernement qui est hyper protectionniste. L'achat local, l'achat québécois, ça devient encore plus important que jamais. Je pense qu'il faut être clair avec les Américains. Cette taxe-là est inacceptable pis tant qu'ils vont taxer nos produits, bien nous autres aussi on va taxer leurs produits pour l'équivalent. »

Les députés bloquistes de la région, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, ainsi que le conservateur Richard Martel ont abordé le sujet à quelques reprises la semaine dernière lors de la période de questions à Ottawa. Richard Martel a, entre autres, rappelé que les sommes dues depuis le conflit de 2018 sont toujours attendues par l'industrie de l'aluminium.

De son côté, M. Brunelle-Duceppe a rappelé que l'aluminium est le deuxième plus important secteur d'exportation au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus de 30 000 emplois directs et indirects sont liés à cette industrie.