Année record de chasse à l'orignal au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La saison de chasse 2020 a fracassé des records : 2889 orignaux ont été abattus dans la zone 28 qui couvre le territoire régional. C'est environ 300 de plus que les trois dernières années restrictives alors que seuls les mâles et les veaux peuvent être chassés.

Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs explique cette abondante récolte par l'augmentation du nombre de chasseurs. Il s'est vendu environ 2000 permis de plus, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à la moyenne des dernières saisons depuis 2012.

La pandémie a assurément joué un rôle dans cette augmentation puisque les gens sont davantage à la recherche d'activités de plein air.

D'ailleurs, l'engouement s'est aussi fait sentir pour la chasse au cerf de Virginie. Il s'est récolté 152 bêtes en cette cinquième saison de chasse dans la région, soit le double des années précédentes.

Toujours concernant la zone 28, un peu plus de 1000 ours ont été récoltés.

Dans l'ensemble de la province, l'orignal demeure le gros gibier le plus chassé. Sans parler de record, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs rapporte que plus de 170 000 chasseurs se sont procuré un permis et plus de 20 000 orignaux ont été abattus.