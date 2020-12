Après les concombres, les Serres Toundra produiront un autre légume

Après les concombres, les Serres Toundra de Saint-Félicien diversifieront leur production avec un nouveau légume. La construction de la phase III évaluée à 50 millions $ débute et Investissement Québec y participe à la hauteur de 30 millions $.

Le PDG des serres situées au nord du Lac-Saint-Jean ne cache pas que la phase III arrive beaucoup plus rapidement que prévu. La phase II vient à peine d'être mise en service. :

« On a eu nos premières récoltes de mini-concombres hier et les concombres anglais ce sera dans six jours. Il reste des petites choses à régler mais oui tout suit le calendrier qu'on s'était fixé. » - Eric Dubé, PDG des Serres Toundra

Eric Dubé explique que la pandémie a accéléré les choses avec la volonté du gouvernement Legault d'acquérir une plus grande autonomie alimentaire au Québec. Les travaux sont donc débutés sur le terrain qui accueillera les nouvelles serres et la mise en service est prévue pour novembre 2021.

Eric Dubé, PDG des Serres Toundra

Il faudra attendre quelques semaines avant de savoir quel légume sera produit puisque des tests sont encore faits. :

« Ça peut être des tomates, des fèves et on teste des poivrons aussi. Donc on a vu avec le gouvernement et la pandémie un vent de changement et ça nous a stimulé à devancer les projets d'investissements. »