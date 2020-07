Arrêté sur le boulevard Talbot alors qu'il faisait du car surfing

Le passager d'une voiture s'est vu remettre une amende de 957 $ hier soir parce qu'il faisait du «car surfing» sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Le jeune homme de moins de 18 ans a aussi écopé de 12 points d'inaptitude.

Les policiers de Saguenay ont tenu une opération de type Rapides et dangereux mercredi soir entre 19h30 et 23h dans ce secteur reconnu pour être le point de rassemblement des adeptes de voitures modifiées.

Un peu plus de 20 voitures ont été interceptées et de ce nombre, 12 constats d'infraction ont été donnés, notamment pour un grand excès de vitesse ainsi qu'un autre pour des dépassements successifs en zigzag. Les autres constats d'infraction émis ciblaient davantage les propriétaires de voitures avec des modifications illégales.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif explique que ce type d'intervention est nécessaire pour rassurer les citoyens, mais aussi pour permettre aux adeptes de voitures modifiées qui respectent la loi de pouvoir se rassembler et avoir simplement du plaisir.

« Ce que je veux préciser aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup d'adeptes de voitures modifiées à Saguenay, mais il y a très peu de gens qui vont commettre des infractions. La grande majorité des adeptes sont fiers et veulent uniquement montrer les modifications apportées à leur véhicule plus luxueux et musclé. Ils se rassemblent dans le plaisir. C'est vraiment une minorité qui fait mal paraître la majorité.»