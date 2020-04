Arvida: quand un caribou forestier te rend visite

Une famille d'Arvida a reçu une visite plutôt inattendue hier pour Pâques. Un caribou forestier s'est introduit dans leur cour arrière.

Ghislain Leroux était en train de manger avec sa fille et sa conjointe lorsque cette dernière a aperçu la bête en regardant par la fenêtre. Le chien qui a aussi vu l'animal s'est mis à japper, mais le propriétaire a pu filmer la scène avant que le caribou prenne la fuite.

C'était la première fois qu'il vivait une situation de ce genre.

« On est habitué avec des petits animaux, c'est quand même une place qui est assez boisée, ma cour donne directement sur le Manoir du Saguenay. Ça fait presque un an que j'habite le quartier, j'ai parlé à mes voisins et on n'en voit pas des bêtes comme ça autour d'ici. »