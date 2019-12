Assurance-emploi : Le BQ demande 50 semaines pour les gens malades

Nouvellement élu comme député de Jonquière, Mario Simard fait de l'assurance-emploi son premier cheval de bataille. Le député du Bloc québécois demande au gouvernement Trudeau d'augmenter de 15 à 50 semaines les prestations pour les travailleurs qui doivent cesser leurs activités en raison d'une grave maladie.

Un groupe de citoyens milite pour cette cause depuis un moment déjà et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet souhaite pouvoir régler ce problème. Le programme n'a pas été bonifié depuis 1971 et 7 projets de loi ont été déposés au fil des années à Ottawa, mais sans succès. Le gouvernement Trudeau serait prêt à consentir 26 semaines selon les échos de la colline parlementaire.

Ces gens ont droit à autant d'aide que les employés qui perdent leur emploi et se retrouvent sur le chômage selon le député Mario Simard qui a été inspiré par une personne très près de lui :

« La directrice de mon bureau de circonscription a eu un cancer du sein lorsqu'elle avait 30 ans. Pendant 52 semaines elle a été sans rémunération, ce qui crée une pression énorme. Ce n'est pas logique que quelqu'un qui perd son emploi parce que l'usine ferme ait droit à 50 semaines, mais pas une personne qui combat une maladie comme un cancer. Elle doit être en mesure de payer ses comptes au jour le jour. Je ne vois pas pourquoi on n'offre pas la possibilité aux gens qui ont cotisé au programme d'en bénéficier lorsqu'ils en ont vraiment besoin. »