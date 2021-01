ATM devient l'École supérieure en Art et technologies des médias

Le programme d'ATM du Cégep de Jonquière devient l'École supérieure en Art et technologies des médias. Le gouvernement du Québec versera 5 millions $ sur 10 ans pour développer davantage les programmes offerts.

De nouvelles orientations sont prises, dont celle de la recherche. Des enseignants s'y consacreront, certains à temps plein, comme pour ce projet en collaboration avec l'UQAC de coopération et de logistique sur les plateaux de tournage.

Le directeur du Cégep de Jonquière, Raynald Thibault, espère également développer de nouvelles formations à offrir en programme court et multiplier les partenariats avec ce changement de statut.

« Ça fait plusieurs années qu'on travaille à définir un statut particulier qu'on veut donner à l'École supérieure en Art et technologies des médias. Ça nous donne un référent à l'international et une façon de voir les choses différemment. C'est plus facile quand tu arrives à l'international pour bâtir des partenariats. » - Raynald Thibault, directeur du Cégep de Jonquière