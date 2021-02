Autre journée à 4 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est une autre journée avec 4 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours des cinq derniers jours, 10 cas se sont ajoutés dans la région.

Autre bonne nouvelle, il n'y a plus d'éclosion dans les CHSLD et on ne retrouve plus de cas actifs dans les résidences pour aînés, selon la liste fournie par le gouvernement du Québec. La campagne de vaccination est d'ailleurs débutée dans les RPA et jusqu'à maintenant, 9566 résidents de la région ont reçu leur première dose.

Le nombre de cas actifs augmente par contre légèrement et passe de 19 à 22 pour aujourd'hui. On en compte 9 dans le secteur de Chicoutimi, 5 dans Lac-Saint-Jean-Est et 4 dans Jonquière. Il y en a 2 dans le secteur de La Baie et le même nombre pour Maria-Chapdelaine.

Le Québec rapporte 984 nouveaux cas de COVID-19 et 24 décès supplémentaires. Les hospitalisations continuent à baisser.

À lire aussi : Les derniers détails entourant la COVID-19 au Québec et sur la planète