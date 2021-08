Baisse du niveau du lac St-Jean: Inquiétude dans les marinas

La baisse du niveau du lac Saint-Jean inquiète les gestionnaires des marinas situées autour du plan d'eau. Rio Tinto prévoit que le lac descendra à 13 pieds d'ici la fin du mois d'août, ce qui est sous la limite minimale de 14 pieds prévue dans le décret gouvernemental.

Le directeur général du Club nautique de Roberval, Gérard Brassard, explique que les voiliers et les gros bateaux ont besoin d'un niveau d'eau plus élevé pour se déplacer.

Il faudra donc les retirer avant qu'il ne soit trop tard, ce qui cause un véritable casse-tête.

M. Brassard doit aussi s'assurer de la disponibilité des grues, puisqu'elles sont nécessaires pour débarquer les bateaux de l'eau.

De son côté, Rio Tinto explique qu'il s'agit d'une situation hors de son contrôle. Selon le porte-parole de la multinationale, Simon Letendre, seules d'importantes quantités de pluie pourraient améliorer la situation.

«C'est évident qu'il y a de la déception, on comprend aussi que ça cause des préoccupations. C'est une situation qui malheureusement est hors de notre contrôle parce qu'avec la quantité d'eau qu'on a reçu cette année, on est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire pour maintenir le niveau du lac à un niveau plus élevé.»