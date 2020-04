Beaucoup de mariages annulés ou reportés

Les mariages qui devaient être célébrés en mai au Diocèse de Chicoutimi ont tous été reportés et l'incertitude plane pour les célébrations qui devaient avoir lieu pendant l'été.

Les couples qui normalement préparaient le plus beau jour de leur vie se retrouvent plutôt à gérer une situation inconnue et angoissante depuis que le gouvernement Legault a annoncé l'annulation de tous les grands rassemblements jusqu'au 31 août. C'est le cas de Stéphanie Côté-Ouellet qui a choisi de reporter d'un an sa réception prévue le 23 août.

« En plus je suis dans le domaine de la santé alors j'ai pensé en première lieu à la santé de mes invités. J'aime mieux reporter et que tout le monde soit là et ne soit pas dans la crainte. On ne sait pas sur quel pied danser alors on est mieux d'attendre et ce n'est pas un an de plus qui va nous arrêter. »

Pour plusieurs entreprises c'est un autre coup dur, comme chez Tout en party qui se retrouvait déjà avec un agenda vide après l'annulation de tous les festivals. Depuis quelques jours, plusieurs clients téléphonent pour annuler aussi leurs réservations reliées aux mariages. La propriétaire des

Gâteaux Jul'imagine confie avoir également reçu des appels pour annuler des commandes.

Notre future mariée a aussi été dans l'obligation de faire une tournée d'appels. Elle a tenu a spécifier que tout le monde a été compréhensif.

« Je suis assez organisée alors ma robe de mariée et les demoiselles d'honneur étaient choisies. Les centres de table, mes traiteurs, mon DJ, tout était choisi. J'ai été vraiment chanceuse, personne ne m'a fait payer de frais. Je les ai déjà tous repris pour l'an prochain et même que je vais avoir une plus belle salle encore ! »

Alors si vous aviez prévu initialement vous marier en 2021, il faudra assurément faire vite pour tout réserver parce que ça va se bousculer !