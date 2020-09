Beaucoup de pluie en août au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il a fait très chaud, puis froid en août au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si bien qu'on termine le mois avec une température moyenne de 17 degrés Celsius, mais pour le météorologue Jean-Philippe Bégin cette seule donnée ne reflète pas bien les quatre dernières semaines qui ont été particulières.

Jusqu'au 17 août, les températures ont été largement au-dessus de la normale avec plusieurs journées qui frôlaient les 30 degrés Celsius, selon le bilan d'Environnement Canada. À partir du 18 août, la situation a basculé et le temps est devenu très frais. Jean-Philippe Bégin nous avertit par ailleurs que les températures chaudes semblent bel et bien terminées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. :

Ce qui retient davantage l'attention du météorologue ce sont les grandes quantités de pluie qui se sont abattues, principalement au Lac-Saint-Jean. En août, il est tombé 118 mm de pluie à Bagotville et 246 mm à Roberval, alors que la normale est plutôt de 90 mm. :

« Dans le coin de Roberval. On a reçu beaucoup de précipitations au début du mois. Entre le 2 et le 5 août, on a reçu plus que la normale pour tout le mois ! »