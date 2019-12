Bilan 2019 : la pénurie de main-d'oeuvre sur toutes les lèvres

L'économie régionale et provinciale a vibré au rythme de la pénurie de la main-d'oeuvre en 2019. C'est le terme qui est revenu le plus souvent dans les discours des entrepreneurs, des politiciens et des médias.

Nous terminons l'année en nous penchant sur la question avec le professeur en économie régionale à l'Université du Québec à Chicoutimi, Marc-Urbain Proulx. Comme ailleurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'échappe pas au manque de travailleurs dans certains secteurs, précise le professeur, qui ajoute que pour d'autres, par exemple dans la grande entreprise qui offre des salaires et avantages sociaux enviables, les activités continuent de tourner normalement.

« Nous étions dans une période depuis 30 ou 40 ans où le taux de chômage était relativement élevé, entre autres, en raison des nombreuses pertes d'emplois dans les secteurs traditionnels. Ce n'est plus le cas et ça touche certains secteurs. Par exemple la forêt, au cours des années 2000 elle était beaucoup moins attrayante, donc présentement on se retrouve avec une pénurie de main-d'oeuvre importante. C'est aussi le cas dans le secteur de la santé, avec les coupures des dernières années, c'est beaucoup moins attrayant, mais c'est à court terme, ça va se rétablir. » - Marc-Urbain Proulx

Marc-Urbain Proulx ajoute que la situation n'est pas nécessairement négative pour une région comme la nôtre qui apprendra à se renouveler et qui réussira assurément à attirer de nouvelles personnes. Il fait confiance aux entreprises qui sauront trouver de nouvelles méthodes de travail et des solutions pour attirer davantage de travailleurs étrangers. Il cite aussi les cégeps qui adaptent leurs programmes aux réalités du marché du travail.

Vous pouvez écouter son entretien complet avec notre journaliste Carolyne Labrie.