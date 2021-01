Bilan de la COVID-19 dans la région : 65 nouveaux cas

Après deux jours sous la barre des 60 cas, le nombre de nouvelles personnes testées positives à la COVID-19 est de 65 aujourd'hui dans la région. La santé publique ne rapporte aucun nouveau décès, laissant le bilan à 230 morts depuis le début de la pandémie.

Les cas actifs diminuent légèrement à 580. Il y a 209,1 cas actifs par 100 000 habitants dans la région, comparativement à 285,9 pour l'ensemble de la province. Le coronavirus est particulièrement actif dans les régions de Laval, Montréal et Lanaudière.

Le réseau local de services de Maria-Chapdelaine est le plus touché présentement par la pandémie au prorata de sa population, suivi de celui de Jonquière qui compte 24 nouveaux cas. À Chicoutimi il y en a 17 qui s'ajoutent et dans Maria-Chapdelaine 8. On en compte 6 de plus dans Lac-Saint-Jean Est, 5 pour le secteur de La Baie et 4 dans Domaine-du-Roy.

Au Québec, 2 588 nouveaux cas sont rapportés aujourd'hui ainsi que 45 décès. Les régions de Montréal (+837), de la Montérégie (+469), de Laval (+237) et de Chaudière-Appalaches (+200) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Toujours au Québec, 13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 62 602. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2863 personnes ont reçu une dose jusqu'à maintenant.

