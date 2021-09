Bilan de la DPJ: moins de signalements mais plus de cas retenus

La directrice régionale de la Direction de la protection de la jeunesse, Caroline Gaudreault, a profité du bilan annuel de l'organisation pour prendre la défense de ses intervenants. Les commentaires désobligeants envers leur travail et les critiques virulentes ont pesé lourd sur le moral des troupes.

Si la dernière année a été difficile dans les foyers de la région, les intervenants de la DPJ en ont souvent faits les frais, souligne Mme Gaudreault qui ajoute que le travail a été colossal par moments.

Au cours de la dernière année, 5 428 signalements ont été faits au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de ce nombre, 1 866 ont été traités. Avec le confinement, il y a eu environ 400 signalements de moins que l'année précédente, mais davantage d'entre eux ont été retenus.

La grande majorité d'entre eux concernaient de la négligence qui, dans 291 cas, mettait en péril la sécurité de l'enfant. Les abus physiques et les abus psychologiques ont également fait partie du lot très souvent.

« Après le confinement, lorsque les écoles ont rouvert, on a eu beaucoup de signalements et les situations étaient pour la plupart détériorées ou en absence de services depuis longtemps, ce qui fait qu'on a retenu plus de signalements. » - Caroline Gaudreault, directrice régionale de la DPJ

Le manque de personnel touche aussi la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui affichera très bientôt 23 postes, a précisé la directrice au cours du bilan annuel.

Le réseau a également besoin de familles d'accueil. L'année dernière, 99 familles ont levé la main pour aider un enfant. De ce nombre, 88 ménages ont été retenus. Caroline Gaudreault précise que dans certains cas il s'agissait de la famille élargie de l'enfant dans le besoin.

« Clairement il nous manque du personnel et il faut faire beaucoup d'efforts. Il y a des secteurs plus difficiles comme Chibougamau et Roberval où c'est plus difficile l'attraction. »