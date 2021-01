Bilan routier : 20 % des gens décédés ne portaient pas leur ceinture

Les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean patrouillées par la Sûreté du Québec ont été le théâtre de 12 collisions mortelles en 2020, comparativement à 16 l'année précédente. Ce qui frappe par contre, c'est qu'une personne sur 5 décédée l'an passé dans un accident ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Un constat surprenant, analyse le policier Hugue Beaulieu qui ajoute que les campagnes de sensibilisation devront assurément se poursuivre dans la région. Il ajoute qu'autant les conducteurs que les passagers roulent souvent sans ceinture de sécurité.

L'année 2020 aura aussi été marquée par des périodes avec très peu d'affluence sur la route et d'autres avec beaucoup d'automobilistes, se souvient le porte-parole régional de la SQ.

« On se rappellera cet été où là les gens circulaient énormément. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de collisions cette année impliquant des motocyclettes, spyders et autres véhicules récréatifs puisque les gens devaient demeurer au Québec et ça eu un impact sur l'achalandage. » - Hugues Beaulieu, porte-parole régional de la Sûreté du Québec