BIZZ se réapproprie le centre-ville de Chicoutimi

L'épicerie BIZZ revient aux sources et ouvre ses portes au centre-ville de Chicoutimi, sur la rue Racine avec des produits en grande majorité régionaux et biologiques.

Après un déménagement sur le boulevard Talbot, puis une faillite à l'automne 2019, un groupe d'employés, de clients et de producteurs ont décidé de créer une coopérative pour conserver leur BIZZ. L'administration n'est plus du tout la même, précise le président de la coop qui emploie une dizaine de personnes, Thierry Poniewiera.

« On sent que les gens veulent une relance et ce genre de projet, alors on s'est lancé avec un magasin plus petit et plus épuré. On ne veut pas de produits chimiques, c'est naturel et bio. » Épicierie BIZZ, Courtoisie

On trouvera de pratiquement tout dans le magasin de la rue Racine : des fruits et légumes, des produits en vrac, du poisson et de la viande végétale. Une boutique en ligne compte également plus de 200 produits, ajoute M. Poniewiera.

« On a des légumes et des fruits frais qui arrivent chaque semaine. On a de tout pour faire une épicerie complète. »

Décidément, BIZZ repart à neuf, mais toujours avec la même idée d'être près de ses clients et des producteurs en offrant des produits qui ressemble à ses membres.