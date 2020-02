Blocus ferroviaire: les installations de Résolu d'ici, épargnées pour l'instant

Les installations de Produits forestiers Résolu dans la région tiennent bon pour le moment malgré le blocus ferroviaire.

Il n'y a pas de réduction de personnel, de ralentissement ou d'arrêt de production prévu pour l'instant.

Le porte-parole de l'entreprise, Karl Blackburn explique que des mesures d'urgence ont été déployées depuis le premier jour du conflit dont le transport de la production par camion et des ententes avec des fournisseurs pour maintenir la production.

Par contre, tout pourrait basculer du jour au lendemain.

« Il n'y a pas de retard, ni de mises à pied, mais chaque jour apporte son lot de défis importants on doit trouver une solution le plus rapidement possible. »

Et si le Saguenay-Lac-Saint-Jean maintient ses activités, l'Abitibi et le Nord-du-Québec n'ont pas eu cette chance 200 employés n'ont pas pu rentrer au travail ce matin.

« Les deux de Senneterre et celle de Comtois parce que malheureusement on est dans l'incapacité de pouvoir expédier la production de ces installations et on a dû arrêter la production dans ces trois usines. »