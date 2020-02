Blocus ferroviaires : Les entreprises dépendent de la voie ferrée

La crise qui paralyse les chemins de fer du pays depuis 13 jours comment à avoir de sérieux impacts sur les entreprises. Les conteneurs sont empilés les uns sur les autres au port de Montréal, remplis de produits d'entreprises manufacturières de la province.

Mardi, la direction de Produits forestiers Résolu a averti les employés de ses scieries québécoises et ontariennes que certains pourraient être mis à pied temporairement puisque l'expédition de produits ne se fait plus à un rythme régulier et il faudra ralentir la production.

« Même si on tente de trouver des manières alternatives, entre autres, avec les camions, malheureusement la rareté des camionneurs ne permet pas de remplacer de façon efficace le transport ferroviaire. Nous ne sommes pas les seuls à faire des recherches pour pallier au problème du blocage des rails. Ça fait mal à l'économie. » - Karl Blackbun, porte-parole de Résolu

Chez le géant de l'aluminium Rio Tinto, il y a certains retards de livraison, mais aucun impact sur la production dans les usines du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'entreprise doit elle aussi se tourner davantage vers le transport par camion, mais elle indique « travailler en collaboration avec ses fournisseurs et le gouvernement. »

Justin Trudeau et Andrew Scheer à l'opposée

La pression s'accentue sur Justin Trudeau qui continue de préconiser la négociation avec les militants autochtones qui contestent le projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Les chefs héréditaires de Wet’suwet’en s'opposent au projet qui a toutefois reçu l'aval des conseils de bande.

Lors d'un discours à la Chambre des communes mardi, le chef conservateur Andrew Scheer a mentionné que le premier ministre canadien manque de leadership. Justin Trudeau a par la suite rencontré tous les chefs de l'opposition pour faire le point sauf celui du Parti conservateur. Un débat d'urgence doit avoir lieu pour tenter de trouver une solution à cette crise.