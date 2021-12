Bon début pour la saison de motoneige

Les amateurs de motoneige seront ravis cette année. Les sentiers sont en bon état à partir de la réserve faunique des Laurentides jusqu'au Saguenay et au nord du lac Saint-Jean. Par contre un bon manque de neige se fait sentir entre Saint-Prime et Alma.

Selon le responsable de la page Facebook de 711 Info-Motoneige, Éric Bélanger, la saison de motoneige sera très bonne cette année.

«On a eu plus de membres cette années, et ce, dans pas mal tous les clubs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que la saison va être bonne. Il manquerait juste un petit peu de neige et ce sera merveilleux»